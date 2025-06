Inter River Plate 2-0 Chivu centra l’obiettivo | i nerazzurri chiudono il girone in testa argentini eliminati Cosa è successo nella notte

Nella notte magica del Mondiale per Club, l’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale contro il River Plate, chiudendo il girone in testa e eliminando gli argentini dal torneo. Con un risultato di 2-0, i nerazzurri dimostrano ancora una volta la loro forza e determinazione. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme i momenti salienti di questa sfida emozionante e le prospettive future della squadra.

al Mondiale. Questa notte l’ Inter è scesa in campo contro il River Plate per l’ultima partita del suo girone e con una qualificazione agli ottavi di finale di questo Mondiale per Club ancora da conquistare. I nerazzurri centrano però l’obiettivo: argentini battuti 2-0 grazie alle reti di Pio Esposito e Bastoni ed eliminati nonostante i 4 punti conquistati, l’Inter passa da prima forza nel girone forte delle due vittorie e del pareggio della prima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter River Plate 2-0, Chivu centra l’obiettivo: i nerazzurri chiudono il girone in testa, argentini eliminati. Cosa è successo nella notte

