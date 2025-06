Inter rientrano in Italia Calhanoglu Pavard Zielinski e Bisseck

L'Inter affronta un imprevisto importante: Calhanoglu, Pavard, Zielinski e Bisseck tornano a Milano, fermati da infortuni e pronti a saltare il Mondiale per Club. Quattro stelle di rilievo, fondamentali per la squadra, devono ora concentrarsi sulla riabilitazione, rinunciando temporaneamente alla gloria internazionale. La loro assenza peserà , ma l'obiettivo è tornare più forti. La sfida ora è recuperare al più presto e prepararsi al meglio per il prosieguo della stagione.

Inter, quattro stelle tornano a casa: stop al Mondiale per Club Dopo la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club 2025, l'Inter ha deciso di rimandare a Milano quattro giocatori chiave: Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Yann Bisseck. Questi atleti, fermati da infortuni, non avrebbero recuperato in tempo

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

