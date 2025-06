Inter quattro infortunati lasciano il Mondiale per Club! Emergenza

L'Inter si prepara ad affrontare gli ottavi di finale del Mondiale per Club, conquistando il primato nel gruppo E con sette punti. Tuttavia, l'emergenza infortuni ha già portato alla partenza di quattro giocatori, mettendo alla prova la rosa di mister Inzaghi. La squadra ha mostrato grande carattere, come sottolineato da Matteo Barzaghi su X, e ora punta con decisione ai prossimi turni, confermando il suo spirito competitivo. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

L’Inter continua il suo percorso al Mondiale per Club dopo i gironi. I 7 punti guadagnati in 3 partite valgono il primo posto del gruppo E e gli ottavi di finale, ma non tutti ci saranno. Gli aggiornamenti da Matteo Barzaghi su X. QUALIFICAZIONE – L’ Inter nella notte ha conquistato gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Cristian Chivu ha ricevuto ottimi segnali dalla squadra che ha dominato per gran parte del match il River Plate. Il 2-0 sta anche stretto ai nerazzurri, che hanno colpito solo dal 72? in poi con Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Tante occasioni, tante chance sprecate, finalmente le reti che sono valse i 3 punti e la qualificazione al prossimo turno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, quattro infortunati lasciano il Mondiale per Club! Emergenza

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - quattro

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L’Inter di Cristian Chivu trova la prima vittoria al Mondiale per club superando 2-1 gli Urawa Reds e salendo a quota quattro punti nel girone. Sotto di un gol nel primo tempo, i nerazzurri ribaltano il risultato nella ripresa: pareggia Lautaro Martínez, poi, nei min Vai su Facebook

Inter, quattro giocatori tornano in Italia per curarsi; Pandemonio alla fine di Inter-River: Acuna insegue Dumfries, in quattro per trattenerlo; Inter, Mondiale per Club già finito: la decisione UFFICIALE.

Inter, Mondiale per Club già finito: la decisione UFFICIALE - Mondiale per Club terminato in anticipo per alcuni calciatori dell'Inter: ecco la decisione ufficiale del club ... calciomercato.it scrive

L’Inter vola agli ottavi del Mondiale per Club, ma quattro calciatori infortunati tornano in Italia - I due centrocampisti e i due difensori dell’Inter non riusciranno a recuperare nemmeno per l’eventuale finale del ... Da fanpage.it