Inter quanto è stato guadagnato al Mondiale per Club

L’Inter si avvicina con entusiasmo agli ottavi del Mondiale per Club 2025, portando a casa non solo gloria sportiva ma anche un ricco tesoro di oltre 33 milioni di euro. Un guadagno che sottolinea come il prestigio internazionale si traduca anche in vantaggi economici concreti. Scopriamo insieme quanto il club nerazzurro abbia già incassato e quali sono le prospettive di questa avventura mondiale.

Inter, un tesoro dal Mondiale per Club: i premi incassati L'Inter ha conquistato l'accesso agli ottavi del Mondiale per Club 2025, un traguardo che va oltre il prestigio sportivo, portando nelle casse nerazzurre un bottino di 33,03 milioni di euro. La vittoria per 2-0 contro il River Plate, firmata dal

