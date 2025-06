Inter quanti infortuni | Mondiale per Club finito per questi quattro giocatori

I quattro infortunati dell’Inter, Pavard, Calhanoglu, Zielinski e Bisseck, hanno causato un totale di 15 infortuni a livello mondiale per club fino ad oggi. Questi episodi hanno inciso notevolmente sulle rose delle squadre, influenzando le strategie e le prestazioni nelle competizioni internazionali. La loro assenza si fa sentire, evidenziando quanto sia cruciale la gestione degli infortuni nel calcio professionistico. Chi sono i quattro infortunati e quale impatto hanno avuto?

Il 2-0 inflitto al River Plate consegna all’ Inter il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Avversaria dei nerazzurri, la Fluminense, match per il quale Christian Chivu dovrà fare a meno di quattro pedine della rosa, con il club che ha fatto sapere come l’avventura americana per tutti e quattro, in realtà, si è già conclusa. Chi sono i quattro infortunati. Pavard, Calhanoglu, Zielinski e Bisseck. Sono loro i quattro giocatori che stanno per abbandonare l’America e fare ritorno in Italia. Tutti non recupererebbero dai loro rispettivi infortuni neppure da qui alla data della finale prevista, per questo si è optato per un ritorno a Milano dove poter intraprendere dei percorsi di recupero in modo tale da farsi trovare pronti allo start della preparazione della nuova stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: quattro - inter - club - giocatori

Inter, Inzaghi concede il riposo pre Lazio: sfiducia per quattro rientri - Dopo il successo contro il Barcellona, Simone Inzaghi ha concesso un meritato riposo alla sua squadra.

HERE WE GO! Simone Inzaghi ha accettato di firmare per l'Al Hilal come nuovo allenatore Inzaghi lascerà l'Inter dopo quattro anni al club, con un nuovo ciclo che inizierà con giovani giocatori. L'accordo tra Inzaghi e l'Al Hilal prevede un contratto trienn Vai su Facebook

Inter, quattro giocatori tornano in Italia per curarsi; Gli infortuni colpiscono l’Inter: quattro giocatori rientrano in Italia; Infermeria piena, per quattro giocatori dell'Inter Mondiale mai iniziato e già finito: tornano tutti....

Gli infortuni colpiscono l’Inter: quattro giocatori rientrano in Italia - Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu lasciano in anticipo il Mondiale per Club e gli Stati Uniti. Da calcioefinanza.it

Quattro giocatori dell'Inter rinunciano al Mondiale per Club per infortunio - L'infermeria nerazzurra aumenta e la società ha deciso di rimandare in Italia ben 4 calciatori per essere curati a Milano. msn.com scrive