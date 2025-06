Inter Pio Esposito | età altezza fratelli del giovane attaccante

Il talento di Francesco Pio Esposito brilla sotto i riflettori del Mondiale per Club 2025, dove il giovane attaccante dell’Inter ha già lasciato il segno con il suo gol e il premio di MVP. A soli 19 anni, questa prima rete da titolare rappresenta un traguardo straordinario nella sua promettente carriera. “Il secondo sogno esaudito in pochi giorni. Sono…”, commenta emozionato, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Francesco Pio Esposito è sotto i riflettori. Il giovane attaccante dell’ Inter nel match (vinto 2-0) contro il River Plate, al Mondiale per Club 2025, ha segnato il gol dell’1-0 e ha conquistato il premio di Mvp. La sua prestazione non è quindi passata inosservata. Il 19enne di Castellamare di Stabia ha realizzato la sua prima rete con i nerazzurri alla sua prima partita da titolare. “Il secondo sogno esaudito in pochi giorni. Sono orgogliosissimo “, ha detto la punta al termine della partita parlando del suo sogno realizzato, il secondo, perché il primo è stato poter esordire con la maglia della squadra maggiore (contro gli Urawa Reds il 21 giugno scorso). 🔗 Leggi su Lapresse.it