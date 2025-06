Inter-Pio Esposito adesso che si fa? Le ipotesi sul futuro e il timore di Chivu | Cerchiamo di non fare errori che abbiamo fatto con altri

Cristian Chivu invita alla calma e alla riflessione, ma non può ignorare il brillante esordio di Pio Esposito, il 19enne che ha incantato nel 2-0 contro il River Plate. La sua prova mette in evidenza un talento destinato a lasciare il segno, e il suo futuro sembra già scritto tra le promesse più promettenti dell’Inter. Ora, più che mai, è il momento di valorizzare questa giovane stella e fare le scelte giuste per il suo cammino.

“Pio Esposito? Cerchiamo di non fare con lui errori che abbiamo fatto con altri”. Cristian Chivu predica calma dopo la rete all’esordio da titolare del 19enne nel 2-0 contro il River Plate. Ma come si fa a non parlarne dopo una prova del genere? Nella vittoria e qualificazione dei nerazzurri agli ottavi del Mondiale per Club c’è infatti anche e soprattutto il marchio del “piccolo” dei fratelli Esposito, giovanissimo attaccante che dopo l’ottima stagione a La Spezia in Serie B (19 gol e 3 assist) adesso si sta giocando le proprie chance con l’Inter. 45 minuti (con assist) contro il Monterrey, 83 (con gol) contro il River Plate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter-Pio Esposito, adesso che si fa? Le ipotesi sul futuro e il timore di Chivu: “Cerchiamo di non fare errori che abbiamo fatto con altri”

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club.

