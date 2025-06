Inter ora c’è la Fluminense | come giocano i brasiliani?

L’Inter si prepara a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, un autentico duello sudamericano ricco di emozioni e sorprese. I brasiliani, guidati dal carismatico Renato Portaluppi, sono una squadra compatta e tecnica, pronta a mettere in difficoltà i nerazzurri. Con un gioco dinamico e una determinazione incrollabile, il Fluminense rappresenta un avversario da non sottovalutare, e questa partita promette spettacolo fino all’ultimo secondo.

L’Inter passa agli ottavi di finale del Mondiale per Club e troverà la Fluminense: ecco come giocano i brasiliani L’Inter affronterà il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, una sfida dal sapore sudamericano che nasconde insidie. I brasiliani, allenati da Renato Portaluppi, hanno chiuso al secondo posto il girone F, conquistando la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, ora c’è la Fluminense: come giocano i brasiliani?

