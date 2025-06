Inter Mondiale per Club già finito | la decisione UFFICIALE

L’avventura dell’Inter ai Mondiali per club si conclude in anticipo, segnando una svolta inattesa per i nerazzurri. Dopo settimane di sfide e difficoltà extra-campo, tra assenze e imprevisti, Cristian Chivu e la sua squadra devono ora fare i conti con il ritorno in Italia. La recente decisione ufficiale chiude definitivamente questa esperienza statunitense, lasciando spazio a nuove strategie e obiettivi per il futuro. La speranza è che questa battuta d’arresto possa trasformarsi in una rinascita per l’Inter.

Termina in anticipo l’avventura negli Stati Uniti: i calciatori dell’Inter tornano in Italia a seguito della decisione Avventura negli Stati Uniti tormentata per Cristian Chivu e i suoi ragazzi. Il nuovo allenatore nerazzurro ha fatto subito i conti con problemi extra-campo, come ad esempio l’assenza di Taremi dal Mondiale per club. L’attaccante, prima della partenza per gli States, era a casa sua in Iran. Cristian Chivu spedisce a casa quattro calciatori (ANSA) Calciomercato.it L’attaccante però non è riuscito a raggiungere l’America a causa del conflitto a fuoco tra Israele e il suo Paese. L’ex bomber del Porto è stato costretto a rinunciare alla competizione internazionale per mettersi in salvo, lontano dai bombardamenti su Teheran. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Mondiale per Club già finito: la decisione UFFICIALE

