Inter l' impatto dei nuovi | Sucic crea Pio Esposito segna Ma con l' arrivo di Bonny

L’Inter si prepara a un nuovo capitolo, con l’impressionante impatto dei nuovi acquisti che stanno già facendo sentire la loro presenza. Pio Esposito brilla, ma è Bonny a fare la differenza, portando energia e qualità in campo. Contro il River, il croato ha dimostrato di essere una vera rivelazione, mentre il centravanti si conferma come una risorsa chiave in un momento cruciale per i nerazzurri, pronti a scrivere il loro futuro.

Contro il River il croato è salito in cattedra con ottime giocate, mentre il centravanti mostra di poter essere una risorsa importante proprio mentre i nerazzurri nel suo ruolo stanno prendendo un altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, l'impatto dei nuovi: Sucic crea, Pio Esposito segna. Ma con l'arrivo di Bonny...

In questa notizia si parla di: inter - impatto - sucic - crea

San Siro, la bonifica è a carico del Comune: possibile impatto sulle negoziazioni con Inter e Milan - La bonifica di San Siro sarà a carico del Comune di Milano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

MONDIALE PER CLUB, INTER RIVER PLATE: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Inter River Plate, 3a giornata gruppo Mondiale per Club 2025:... Vai su Facebook

Inter, l'impatto dei nuovi: Sucic crea, Pio Esposito segna. Ma con l'arrivo di Bonny...; Chi sarà il miglior marcatore al Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sugli attaccanti che segneranno più gol; L’inter rinforza il centrocampo: acquisito Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.

Inter, il bilancio dopo il girone: Sucic e Pio Esposito convincono, Seba e Luis Henrique rimandati - Nelle prime tre gare negli Usa c'e stato spazio per vedere in azione alcuni volti nuovi: dai neo acquisti ai giovani passando per i veterani, il borsino dei nerazzurri ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Pio Esposito, Valentin Carboni e Sucic: le tre novità dell'Inter di Chivu per colmare i vuoti di Inzaghi - Il giovane attaccante è l'elemento che è mancato l'anno scorso davanti, l'argentino aggiunge dribbling e il croato porta duttilità a centrocampo. Si legge su corriere.it