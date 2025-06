Inter la rissa incredibile dopo la gara | Dumfries inseguito cos’è successo

Una serata di gioia si è trasformata in un caos dopo la vittoria dell'Inter contro il River Plate. La festa per il primo posto nel Mondiale per club è stata interrotta da una rissa inattesa, scoppiata tra Marcos Acuna e Denzel Dumfries, riaccendendo vecchi dissapori e provocando inseguimenti e tensioni inaspettate. La partita si conclude con un’ombra di controversia, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori increduli di fronte a quanto accaduto.

Quella che doveva essere una serata di festa per l’ Inter di Chivu si è trasformata in un inatteso caos post-partita. Dopo che i nerazzurri hanno battuto il River Plate 2-0 e conquistato il primo posto nel Gruppo E del Mondiale per club, la tensione è esplosa. Tutto è cominciato quando Marcos Acuna ha perso il controllo nei confronti di Denzel Dumfries, riaccendendo vecchi dissapori.. Acuna contro Dumfries: scintille in campo Nei minuti finali, il confronto tra Dumfries e Acuna si è intensificato. Dopo un duro intervento dell’argentino, seguito da un calcio a terra, l’olandese ha reagito spingendo l’avversario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter, la rissa incredibile dopo la gara: Dumfries inseguito, cos’è successo

In questa notizia si parla di: inter - rissa - incredibile - gara

Inter-Psg, scontri tra tifosi a Monaco prima della finale di Champions: lanci di pietre e rissa in metropolitana - Tensione alle stelle a Monaco: prima della finale di Champions League, scontri tra i tifosi di Inter e PSG hanno infiammato l'atmosfera.

Il riassunto di Oklahoma-Indiana, gara 1 - ho aperto la credenza in cucina e ci ho trovato Dort basso sulle gambe davanti ai Pan di Stelle. - "Papà, ma perchè la mia sorellina l'avete chiamata Margherita?" / "Perchè la mamma ama moltissimo i fiori" / "Ah ok, gra Vai su Facebook

Champions League, Inter contro Barcellona per un posto in finale | Alla fine pareggio 3-3; Conceiçao-Calabria: rissa sfiorata al fischio finale. Il difensore: Un malinteso, ci siamo chiariti; Video Gol Inter-Juventus 4-4, highlights e sintesi.

Dumfries-Acuña: rissa nel finale tra Inter e River Plate, il motivo risale al Mondiale in Qatar - River a Seattle: scintille già dai Mondiali 2022. Da la7.it

Inter, rissa River: ecco cosa aveva fatto Dumfries, c’è indagine - L'Inter batte il River Plate e accede agli ottavi di finale del Mondiale per Club: ma c'è un caso nel finale della partita ... Scrive spaziointer.it