Inter in semifinale al Mondiale per Club? Le quote parlano chiaro | Lautaro favorito capocannoniere

Le quote dei bookmaker: l'Inter si conferma favorita per la conquista del titolo, con Lautaro Martinez in pole position come capocannoniere. La squadra di Chivu ha dimostrato di avere il passo giusto, consolidando il primo posto nel girone e alimentando le speranze di un cammino trionfale nel mondiale per club. Ora, l’obiettivo è continuare su questa strada vincente, puntando al successo finale.

Il primo obiettivo è stato centrato con autorità. Con un convincente 2-0 al River Plate, l'Inter ha messo in cassaforte il primo posto del gruppo E, assicurandosi così un ottavo di finale sulla carta abbordabile contro il Fluminense brasiliano. Una vittoria che sa di dichiarazione d'intenti, con i ragazzi di Chivu che hanno dimostrato carattere e qualità in un match che poteva nascondere più di un'insidia. Le quote dei bookmaker: l'Inter candidata alle fasi finali. Nel frattempo, i bookmaker hanno già aggiornato le loro previsioni. E le quote parlano chiaro: l' Inter non è più solo una partecipante, ma una seria candidata per le fasi finali del torneo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Inter in semifinale al Mondiale per Club? Le quote parlano chiaro | Lautaro favorito capocannoniere

