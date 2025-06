Inter il punto sugli infortunati dagli USA | lasciano il Mondiale per Club

notizie preoccupanti: alcuni infortunati si sono dovuti congedare dagli Stati Uniti, mettendo a rischio la preparazione e le prossime sfide. Nonostante la vittoria contro il River Plate abbia dato fiducia e morale, la gestione degli infortuni diventa ora una priorità fondamentale per Cristian Chivu e la sua squadra. La strada verso il titolo mondiale si fa più intricata, e ogni dettaglio farà la differenza nel proseguo della competizione.

L’Inter ha superato il River Plate al Mondiale per Club ma deve fare ora i conti con gli infortunati: hanno lasciato gli Stati Uniti. L’ Inter ha superato, al Mondiale per Club, il River Plate con il risultato di 2-0. In gol sono andati Pio Esposito e Alessandro Bastoni, portando la squadra agli ottavi di finale della competizione. Se da un lato si sono visti ottimi spunti nel gioco degli uomini di Cristian Chivu, dall’altro sono arrivate anche cattive notizie per quanto riguarda gli infortunati. In quattro sono infatti stati costretti a lasciare la competizione, così come gli Stati Uniti, e a fare ritorno a Milano. 🔗 Leggi su Sportface.it

Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri! - Nell'analisi delle ultime novità da Appiano Gentile, il giornalista Andrea Paventi ha rassicurato i tifosi dell'Inter: Simone Inzaghi non corre rischi per il prossimo incontro.

