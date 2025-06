Inter il progetto dei nuovi | Sucic inventa Esposito segna

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo con il progetto dei “nuovi”: giovani talenti come Petar Sucic e Francesco Pio Esposito stanno già lasciando il segno. Il primo gol di Esposito, nato dal genio di Sucic contro il River Plate, è solo l’inizio di un percorso promettente per i nerazzurri. Scopriamo insieme come questa generazione sta rivoluzionando il futuro dell’Inter.

Il primo gol di Francesco Pio Esposito con la maglia dell'Inter arriva dal futuro: l'azzurrino si è sbloccato contro il River Plate grazie a un colpo di classe di Petar Sucic. Ecco il punto sui nuovi interpreti nerazzurri fatto dalla Gazzetta dello Sport.

