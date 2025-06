Inter-Fluminense Mondiale per Club | dove vederla in diretta TV e streaming

Il grande appuntamento degli ottavi di finale del Mondiale per Club sta per arrivare: lunedì 30 giugno alle 21.00, l’Inter di Cristian Chivu affronterà il Fluminense al Bank of America Stadium di Charlotte. Vuoi scoprire come seguire questa emozionante sfida in diretta TV e streaming? Preparati a vivere ogni istante di questa partita cruciale, con tutte le informazioni utili per non perderti nulla e tifare insieme all’Inter!

