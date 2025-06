Inter Esposito | Il goal è stato uno shock Ho capito fosse vero guardando Lautaro E poi spiega l'esultanza

L’esordio di Inter Esposito al Goal 232 ha lasciato tutti senza parole: un vero shock, osservando lautaro e capendo che qualcosa di speciale stava per accadere. La sua esultanza, carica di emozione, ha simbolizzato il sogno realizzato e la determinazione di un giovane talento. L’Inter, grazie anche a questa straordinaria performance, si proietta agli ottavi di finale del Mondiale per Club, promettendo ancora grandi emozioni.

L`Inter è agli ottavi di finale del Mondiale per Club e gran merito di questo risultato è anche di Francesco Pio Esposito che ha sbloccato il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

"Ok 2-1 dell'Inter a fatica con l'Urawa, Inter sporca, brutta e cattiva, ma 25 tiri a 6 eh... Con l'80% di possesso palla e 2,5 gli expected goals. Nel senso: dobbiamo vedere ancora tante cose, però... Io il gol di Carboni l'avevo previsto, perché lui ha quelle giocate, Vai su Facebook

