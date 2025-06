Inter ecco l’avversaria agli ottavi | data e orario

L'Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare gli ottavi di finale del Mondiale per Club, dopo aver concluso con successo la fase a gironi. Con una prestazione convincente e due gol decisivi, i nerazzurri hanno dimostrato maturità e determinazione. Ora l’attesa è tutta per conoscere data e orario dell’arduo scontro contro l’avversaria che si contenderà il passaggio ai quarti. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Obiettivo centrato per l’Inter di Cristian Chivu, che chiude nel migliore dei modi la fase a gironi del Mondiale per Club. I nerazzurri superano il River Plate con un convincente 2-0 grazie ai gol di Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni, e conquistano così il primo posto nel gruppo E, staccando il pass per gli ottavi di finale. Prestazione di grande maturità per la squadra nerazzurra, che ha saputo gestire la pressione di una gara da dentro o fuori e ha colpito nel momento giusto. La rete del giovane Pio Esposito, alla sua prima da titolare con l’Inter dei grandi, ha sbloccato la partita e acceso l’entusiasmo dei tifosi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter piega il River 2-0 e vola agli ottavi del Mondiale per club: Pio boom, poi Bastoni fa il bis - Vittoria di slancio, che proietta i nerazzurri con uno spirito e una qualità diversi rispetto all'inizio del torneo.