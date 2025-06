Inter è Pio Esposito l’attaccante del futuro? Chivu lo conosce e lui vuole sfruttare l’occasione

Pio Esposito si sta facendo strada nel cuore dei tifosi nerazzurri: con una prestazione brillante contro il River Plate, ha dimostrato di avere le qualità per conquistarsi un posto nella rosa della prossima stagione. Chivu e i dirigenti dell’Inter sono rimasti impressionati dalla sua maturità e dal suo talento, pronti a sfruttare questa occasione per puntare sul suo promettente futuro. Ora, la domanda è…

Inter, Pio Esposito è pronto a prenderesi un posto nella rosa della prossima stagione? L'attaccante ha brillato contro il River Plate Alla sua prima da titolare con l'Inter, Pio Esposito ha colto l'occasione con maturità, classe e un gol che vale più di mille parole. Contro il River Plate, nel palcoscenico mondiale del Mondiale per

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Affondo con l’Inter per Pio Esposito: accordo dopo il Mondiale; Perché Thuram non gioca Monterrey-Inter: l'attaccante francese in panchina, Sebastiano Esposito titolare con Lautaro; Francesco Pio Esposito: età, altezza, carriera, fidanzata, fratelli e futuro. Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale per club.

Inter: nuova offerta per Esposito - Un attaccante in uscita dall’Inter finisce nel mirino di un altro club di Serie A: valutazioni in corso e una cifra già fissata per trattare. Riporta msn.com