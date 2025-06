Inter Cristian Chivu | Felice per la mia Inter

Un entusiasmo contagioso si respira tra i tifosi nerazzurri dopo la brillante vittoria dell'Inter contro il River Plate, culminata con un netto 2-0. Cristian Chivu, ex calciatore e ora commentatore, si è mostrato orgoglioso e felice per l’ottima prestazione della squadra, sottolineando il meritato successo e il posizionamento in vetta nel girone E del Mondiale per Club. La passione e il talento sono gli ingredienti che spingono l’Inter verso traguardi sempre più ambiziosi.

Al termine della gara tra Inter e River Plate vinta per 2-0 dai nerazzurri, Cristian Chivu ha parlato ad Inter TV complimentandosi con i propri ragazzi. Grazie alla vittoria maturata questa notte, l’Inter ha chiuso in vetta il girone E del Mondiale per Club ed è approdata agli ottavi di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Cristian Chivu: “Felice per la mia Inter”

