Inter Chivu | Sono tutte finali non vedo l'ora di valutare Esposito con Martinez

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si prepara a una sfida imperdibile contro il River Plate, ma la sua attenzione è rivolta anche alle finali che vedono protagonista la sua squadra. Con un occhio rivolto alle prestazioni di Esposito e Martinez, Chivu sa che ogni dettaglio può fare la differenza. L’attesa cresce: il futuro nerazzurro si gioca anche in queste partite decisive. Non resta che scoprire cosa riserveranno questi incontri!

Cristian Chivu, allenatore dell`Inter, ha parlato a DAZN prima del calcio d`inizio della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club. Queste. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - inter - chivu - sono

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..." - Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’Inter di Cristian Chivu trova la prima vittoria al Mondiale per club superando 2-1 gli Urawa Reds e salendo a quota quattro punti nel girone. Sotto di un gol nel primo tempo, i nerazzurri ribaltano il risultato nella ripresa: pareggia Lautaro Martínez, poi, nei min Vai su Facebook

INTER - Chivu chiede aiuto al mercato: per i bookie sempre più vicino Hojlund, in quota avanza Nico Paz https://ift.tt/C0cEeoz Vai su X

quote Inter River Plate: il pronostico sui nerazzurri; Pronostici Mondiale per Club 2025: quote, formazioni e dove vedere Inter-River Plate; Pronostico Inter-Urawa quote 2ª giornata Mondiale per Club Fifa.

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: "A volte bisogna mangiare un po' di m..." - Noi abbiamo una mentalità, siamo venuti qui con una mentalità che non cambia da partita in partita. Come scrive sport.sky.it

Inter-River Plate in tv: orari e dove vederla. Chivu con Pio Esposito - Mondiale per club, i nerazzurri si giocano il pass per gli ottavi contro gli argentini di Gallardo: con una vittoria o un pari Chivu passa il turno. Scrive msn.com