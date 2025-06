Inter Chivu | Mondiale per Club competizione seria vogliamo onorarla Ora un'altra battaglia

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a scrivere un altro capitolo di prestigio nel mondiale per club, una competizione di altissimo livello che richiede dedizione e passione. Dopo la convincente vittoria contro il River Plate, l’allenatore nerazzurro ha condiviso con DAZN le sue emozioni e la determinazione di onorare questa grande sfida. Le sue parole sono il riflesso di una squadra pronta a lasciare il segno, e il miglior risultato è ancora da raggiungere.

Cristian Chivu, allenatore dell`Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il River Plate al Mondiale per Club: Le sue parole.

L'Inter di Cristian Chivu trova la prima vittoria al Mondiale per club superando 2-1 gli Urawa Reds e salendo a quota quattro punti nel girone. Sotto di un gol nel primo tempo, i nerazzurri ribaltano il risultato nella ripresa: pareggia Lautaro Martínez, poi, nei min

Il gol della vittoria dell'Inter al Mondiale per club, nel recupero contro i giapponesi dell'Urawa. I nerazzurri la ribaltano nel secondo tempo. L'highlight della partita il pazzesco pari di Lautaro in acrobazia. Chivu pare già invecchiato, dopo 3 settimane...

Inter-River Plate rissa finale, la lite Dumfries-Acuna e la corsa di Chivu: cosa è successo - L'Inter è agli ottavi di finale del Mondiale per club e può festeggiare il prestigioso traguardo grazie al successo inflitto agli argentini del River Plate.

Inter-River Plate 2-0, le pagelle: Esposito (7,5) come nelle favole, Bastoni (7) decisivo, Susic (7) determinante - La formazione nerazzurra ha sconfitto gli argentini del River Plate grazie alle reti di P.