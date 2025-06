Inter Chivu | Manca solo il 'chivuismo' Mondiale per Club torneo serio Esposito? Calma

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si gode il successo contro il River Plate al Mondiale per Club, un risultato che avvicina i nerazzurri a conquistare un prestigioso trofeo internazionale. Con la calma di sempre, Chivu analizza l’andamento della partita e le potenzialità della squadra, sottolineando che manca solo un passo per raggiungere l’ambizioso obiettivo. La strada è segnata, e l’Inter si prepara a scrivere una nuova pagina di storia…

Cristian Chivu, allenatore dell`Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il River Plate al Mondiale per Club: Le sue parole. BEL RISULTATO. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L’Inter di Cristian Chivu trova la prima vittoria al Mondiale per club superando 2-1 gli Urawa Reds e salendo a quota quattro punti nel girone. Sotto di un gol nel primo tempo, i nerazzurri ribaltano il risultato nella ripresa: pareggia Lautaro Martínez, poi, nei min Vai su Facebook

Il gol della vittoria dell'Inter al Mondiale per club, nel recupero contro i giapponesi dell'Urawa. I nerazzurri la ribaltano nel secondo tempo. L'highlight della partita il pazzesco pari di Lautaro in acrobazia. Chivu pare già invecchiato, dopo 3 settimane... Vai su X

Inter-River Plate rissa finale, la lite Dumfries-Acuna e la corsa di Chivu: cosa è successo - L'Inter è agli ottavi di finale del Mondiale per club e può festeggiare il prestigioso traguardo grazie al successo inflitto agli argentini del River Plate. Si legge su msn.com

Inter, Chivu: "Mondiale per Club competizione seria, vogliamo onorarla. Ora un'altra battaglia" - Cristian Chivu, allenatore dell`Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il River Plate al Mondiale per Club: Le sue parole. Segnala msn.com