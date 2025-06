Inter Chivu | Competizione vera vogliamo il massimo Sul futuro di Pio Esposito dico questo

Dopo la vittoria schiacciante dell’Inter sul River Plate al Mondiale per Club, Christian Chivu ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della competizione autentica. “Vogliamo il massimo sul futuro di Pio Esposito”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro, evidenziando la determinazione della squadra a crescere e raggiungere nuovi traguardi. La vera sfida è ora: continuare a dimostrare il nostro valore.

