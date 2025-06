Inter Chivu | Abbiamo voluto fortemente questa qualificazione

L’Inter di Cristian Chivu ha dimostrato carattere e determinazione nel conquistare la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club 2025, superando con autorità il River Plate. Con una vittoria convincente al Lumen Field di Seattle, Chivu ha sottolineato l’unione e la grinta del gruppo. Questa impresa testimonia come la passione e il lavoro di squadra possano fare la differenza in palcoscenici internazionali. Un traguardo che apre nuove emozionanti sfide per i nerazzurri.

Chivu guida l’Inter: una vittoria di carattere contro il River Plate L’Inter di Cristian Chivu ha conquistato gli ottavi del Mondiale per Club 2025, superando 2-0 il River Plate in una partita intensa al Lumen Field di Seattle. Chivu ai mocrofoni di Inter TV ha elogiato il gruppo: “Non parlo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu: “Abbiamo voluto fortemente questa qualificazione”

In questa notizia si parla di: chivu - inter - abbiamo - voluto

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

«Non è nato niente, abbiamo fatto una partita seria, con voglia di vincere» ? Qualunque cosa facciate, NON nominate il ‘Chivuismo’ all’allenatore dell’Inter #cronachedispogliatoio #chivu #inter Vai su Facebook

Translate postGli ho voluto assai bene. Gli sarò sempre grato. Adesso però anche basta riprendere ogni sua chiacchiera, ogni parola, ogni frase. Oggi il mio allenatore è Cristian #Chivu. Il resto è passato. Remoto. #Inter #FCIM Vai su X

Inter, Chivu: Manca solo il 'chivuismo'. Mondiale per Club torneo serio. Esposito? Calma...; Pio Esposito e Chivu, tra rinascita Inter e ipotesi Italia che fa sognare: Ora niente errori; Dumfries: Con Chivu l'Inter cambia, vi spiego come. Inzaghi? Difficile separarsi, ma....

Inter, Chivu: "Mondiale per Club competizione seria, vogliamo onorarla. Ora un'altra battaglia" - Cristian Chivu, allenatore dell`Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il River Plate al Mondiale per Club: Le sue parole. Come scrive msn.com

Chivu si gode la sua Inter: "Superate le difficoltà e centrati gli ottavi. Oggi l'applauso va a Pio" - Il tecnico romeno si coccola il suo pupillo dopo il gol decisivo contro il River: "All'altezza di una partita vera" ... sportmediaset.mediaset.it scrive