Inter chiuso definitivamente l’accordo per il bond

L’Inter segna un importante traguardo finanziario: ha chiuso definitivamente l’accordo per il rifinanziamento del bond da 415 milioni di euro, emesso nel 2022 e con scadenza originaria nel 2027. Questa operazione strategica rappresenta una rivoluzione nel panorama finanziario nerazzurro, permettendo al club di liberarsi anticipatamente dal debito e di rafforzare la propria solidità economica. Un passo avanti che apre nuove prospettive per il futuro del club.

Inter, rivoluzione finanziaria: rimborsato il bond da 415 milioni L’Inter ha completato l’accordo per il rifinanziamento del bond in anticipo portando a termine un’operazione finanziaria di grande rilevanza. Questa mossa ha permesso di rimborsare anticipatamente il bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022, con scadenza originaria al 2027. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, chiuso definitivamente l’accordo per il bond

