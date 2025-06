Inter che mazzata | colpo di mercato a forte rischio

L’Inter si trova in un momento cruciale: tra la delusione per la finale di Champions e le ambizioni future, il club lavora duramente con Chivu per rinvigorire la squadra e pianificare il mercato estivo. Tuttavia, un secco ‘no’ ha frenato i piani, rendendo il percorso ancora più incerto. In un clima di sfide e opportunità, solo il tempo dirà se questa mazzata sarà un ostacolo insormontabile o un catalizzatore di rinascita.

L’Inter è al lavoro con Chivu per il Mondiale per Club, ma punta anche a rinforzarsi con il mercato estivo: occhio al secco ‘no’ ricevuto. L’ Inter è ancora alle prese con lo smaltimento di quanto lasciato nella testa e sulle spalle dei giocatori dalla finale persa in maniera pesante in Champions League contro il PSG. Con Cristian Chivu è iniziato quindi un nuovo percorso che deve puntare a dare nuova linfa e nuova fiducia nei giocatori. Soprattutto in quelli che resteranno: il mercato è in fermento e, tra entrate e uscite, tutto può ancora succedere. (LaPresse) – Tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, che mazzata: colpo di mercato a forte rischio

In questa notizia si parla di: inter - mercato - mazzata - colpo

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Con Massimo Moriggi e Massimiliano Ferraresi... intervento di Massimiliano Gargini...non mancate...#sslazio #rovella #fabiani #sarri #tifosilazio... Vai su Facebook

CdS annuncia: “Così l’Inter può rientrare in scena per Nico Paz: lo scenario”; Boom Inter, poker di nomi per il doppio colpo: Marotta scatenato; La mazzata prima di Verona-Inter: rientra direttamente nel 2025.

L’Inter ha scelto il botto di mercato: c’è nome e data - L’Inter di Chivu prepara un grande colpo di mercato per ripartire dopo l’addio di Inzaghi e riaccendere l’entusiasmo. Da calcioblog.it

Inter, Marotta scatenato: pronto il colpo da 70 milioni! - Mentre i ragazzi di Christian Chivu sono impegnati nel mondiale, Marotta e Ausilio sono a lavoro per offrire un colpo al tecnico ... Lo riporta spaziointer.it