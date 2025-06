Inter bomba Pio Esposito | Marotta lavora a tre scambi

Francesco Pio Esposito, giovane talento nerazzurro, ha scritto una pagina indimenticabile nel suo percorso con l’Inter segnando il gol decisivo contro il River Plate nel Mondiale per Club. Un momento di pura emozione che consacra il suo talento e la sua determinazione. Tra sogni e strategie di mercato, il futuro di questo promettente centravanti si prospetta brillante; e ora, le sue parole risuonano come un incoraggiamento a continuare a credere nei propri sogni.

Il giovane centravanti nerazzurro decisivo nella sfida del Mondiale per Club contro il River Plate. "E' stato il giorno più emozionante della mia vita, non solo calcisticamente parlando". Pensieri e parole di Francesco Pio Esposito, autore della rete che ha sbloccato la sfida vinta 2-0 contro il River Plate. Per lui è il primo gol ufficiale con la maglia dell' Inter, club nel quale è cresciuto seguendo le orme dei fratelli maggiori Salvatore e Sebastiano. "Ho iniziato a urlare, poi ho visto Lautaro e ho capito che era tutto vero. Sognavo il gol da quando ho saputo che avrei giocato titolare".

