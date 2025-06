Inter arriva la vendetta su Fabregas | pronto il colpaccio dal Como

L'Inter si prepara a riscrivere le proprie sorti con un colpo di mercato che farà discutere: una mossa che potrebbe essere la vendetta perfetta contro Fabregas, il tecnico spagnolo che ha rifiutato la panchina nerazzurra. Dopo il mancato accordo, i nerazzurri starebbero studiando un acquisto dal Como che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Scopriamo insieme i dettagli di questa strategia audace e sorprendente.

I nerazzurri starebbero studiando un colpo di mercato che potrebbe risultare quasi una vendetta sul tecnico spagnolo che ha rifiutato la panchina nelle scorse settimane. L'Inter potrebbe non aver digerito benissimo il rifiuto di poche settimane fa da parte di Cesc Fabregas. Il club 20 volte campione d'Italia starebbe infatti valutando un colpo in entrata che andrebbe a creare non pochi problemi alla rosa del tecnico spagnolo. Un acquisto mirato sul mercato, che sarà sicuramente utile al gioco di Chivu, ma che ha anche quel sapore di sgambetto all'avversario.

