Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club! La prossima avversaria

L’Inter vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club, regalando emozioni e dimostrando grinta. Dopo una vittoria convincente di 2-0 contro il River Plate, i nerazzurri di Cristian Chivu si preparano a sfidare la prossima avversaria in un match ad eliminazione diretta. La qualificazione apre le porte a un percorso entusiasmante e ricco di sfide avvincenti, dove ogni dettaglio farà la differenza. Restate con noi per scoprire chi sarà il prossimo ostacolo sulla strada dell’Inter!

L’Inter ha ottenuto nella notte la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Definita già la prossima avversaria al primo turno a eliminazione diretta. QUALIFICAZIONE – L’ Inter ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Cristian Chivu ha battuto per 2-0 il River Plate nella notte e ha chiuso il gruppo E del torneo con il primo posto a 7 punti. Dietro il Monterrey con 5 al secondo posto, mentre gli argentini sono stati eliminati con appena un successo ed un pareggio. I nerazzurri hanno sfruttato la gara del primo gol di Francesco Pio Esposito tra i grandi e non con la maglia dello Spezia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club! La prossima avversaria

In questa notizia si parla di: inter - agli - ottavi - finale

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Dopo la Juventus, anche l'Inter accede agli ottavi di finale del Mondiale per Club Vai su Facebook

Translate postL’Inter batte il River Plate 2-0 e accede agli ottavi di finale del Mondiale per Club da prima del girone E: al primo turno della fase ad eliminazione diretta troverà quindi il Fluminense e non il Borussia Dortmund, che pesca il Monterrey Vai su X

Mondiale per Club, Inter qualificata come prima: con chi giocherà agli ottavi di finale; Mondiale per Club 2025: l' agli ottavi contro il Fluminense; L'Inter supera 2-0 il River Plate e vola agli ottavi di finale.

Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club! La prossima avversaria - L'Inter ha ottenuto nella notte la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Riporta inter-news.it

Mondiale per Club 2025, Inter-River Plate 2-0: i nerazzurri passano agli ottavi - I nerazzurri con questa vittoria si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Lo riporta msn.com