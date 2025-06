Inter agli ottavi del Mondiale per Club quanto ha incassato finora? Le cifre – Sky

L'Inter conquista gli ottavi del Mondiale per Club, e non solo in campo: anche sul fronte economico i nerazzurri possono sorridere. Grazie alla partecipazione a questo prestigioso torneo organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti, il club ha già incassato cifre considerevoli, come riportato da Sky Sport. Ma qual è l’ammontare esatto finora? Scopriamo insieme quanto denaro ha portato a casa l’Inter fino a oggi e cosa potrebbe aspettarsi nelle prossime fasi del torneo.

L’Inter vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club e, insieme al traguardo sportivo, può già sorridere per quello economico. Ecco quanto ha incassato finora secondo quanto riportato da Sky Sport. L’INCASSO AD OGGI – La partecipazione al nuovo format della rassegna iridata per club, organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, sta fruttando ai nerazzurri un bottino davvero importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Viale della Liberazione ha già incassato 33 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare con l’avanzare del torneo. Alla sola partecipazione è infatti legato un premio fisso di 21,6 milioni di euro, garantito a ciascuna delle 32 squadre qualificate alla competizione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter agli ottavi del Mondiale per Club, quanto ha incassato finora? Le cifre – Sky

In questa notizia si parla di: club - inter - agli - ottavi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Translate postMondiale per club, l'Inter agli ottavi da prima del girone. River Plate ko con Pio Esposito e Bastoni, ora c'è il Fluminense. Vai su X

L'Inter ha battuto il River e si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per club Il tecnico argentino ha spiegato perché, secondo la sua opinione, la FIFA ha penalizzato il club di Buenos Aires: https://fanpa.ge/AvqIk Vai su Facebook

Contro chi gioca l'Inter agli ottavi del Mondiale per Club: Fluminense prossima avversaria; Inter qualificata agli ottavi del Mondiale per club se… Tutte le combinazioni; Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le possibili avversarie di Inter e Juve.

Inter agli ottavi del Mondiale per Club, quanto guadagna e quanto vale il passaggio del turno - L'Inter si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 battendo 2- fanpage.it scrive

Mondiale per Club, Inter agli ottavi ma i bookie guardano oltre: quanto vale la vittoria finale dei nerazzurri - Piuttosto alta la quota assegnata al trionfo dell'Inter al Mondiale per Club: si trova a ... Come scrive tuttosport.com