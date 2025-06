Intemperanze durante Salernitana-Sampdoria arrestati quattro tifosi granata

Una domenica di passione si è trasformata in un episodio di violenza allo stadio Salernitana-Sampdoria, portando all’arresto di quattro tifosi granata. La Questura di Salerno ha prontamente agito per mantenere l’ordine e garantire la sicurezza di tutti i presenti. La ferma condanna di questi comportamenti riafferma l’importanza di rispettare lo sport e i suoi valori. La legalità deve sempre prevalere, anche nelle passioni più intense.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il personale della Questura di Salerno, a seguito degli incidenti verificatisi domenica 22 giugno u.s. durante l’incontro di calcio SalernitanaSampdoria, gara di ritorno della fase play out del campionato di serie B, ha proceduto all’arresto di quattro tifosi della Salernitana, che secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, si sarebbero resi responsabili degli episodi di violenza avvenuti allo stadio, mediante il lancio di petardi e seggiolini nel terreno di gioco. Uno dei fermati è il presunto aggressore dello steward all’interno del campo di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Intemperanze durante Salernitana-Sampdoria, arrestati quattro tifosi granata

