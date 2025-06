Intelligenza artificiale mappe multisensioriali e app dedicata | il museo Griffo diventa interattivo

portato innovazione e coinvolgimento al Museo Griffo, trasformandolo in un'esperienza immersiva e multisensoriale. Venerdì 27 giugno alle 10:15, nella sala Zeus, scoprite come l'intelligenza artificiale e le mappe interattive rivoluzionano il modo di esplorare il patrimonio culturale, rendendo la visita più emozionante e accessibile a tutti. Un'occasione da non perdere per vivere la cultura del presente e del futuro.

Sarà presentato venerdì 27 giugno alle 10,15, nella sala Zeus del museo Griffo, il nuovo allestimento interattivo della struttura museale, frutto del progetto realizzato dalla società BBC Srl. Si tratta di un progetto all'avanguardia che, nell'anno di Agrigento Capitale della cultura 2025, ha.

