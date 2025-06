Intelligenza Artificiale etica e impresa | un futuro da costruire insieme

Il 10 luglio 2025, Bologna si trasforma nel cuore di un dibattito fondamentale: come plasmare un futuro in cui intelligenza artificiale, etica e impresa convivano armoniosamente. L’evento “Intelligenza Artificiale: Etica e Impresa – Un futuro da costruire”, organizzato da Fondazione Innova e Confartigianato Mandamento Bologna, invita imprenditori, esperti e cittadini a riflettere insieme sulle sfide e opportunità di questa rivoluzione digitale. Un’occasione imperdibile per definire il nostro domani.

Il 10 luglio 2025, alle ore 18.00, presso l’Hotel Carlton di Bologna (via Montebello 8), si terrĂ il convegno “Intelligenza Artificiale: Etica e Impresa – Un futuro da costruire”, organizzato da Fondazione Innova, in partnership con Confartigianato Mandamento Bologna. Un appuntamento pubblico che intende aprire una riflessione concreta e interdisciplinare su una delle questioni piĂą urgenti del nostro tempo: come affrontare le trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e dell’impresa, senza perdere di vista la responsabilitĂ etica e sociale. Il dibattito vedrĂ il contributo di due voci autorevoli del panorama accademico italiano: Prof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza Artificiale, etica e impresa: un futuro da costruire insieme

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - impresa - etica

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Nel suo messaggio ai partecipanti alla Seconda Conferenza Annuale su #IntelligenzaArtificiale, Etica e Governance d’Impresa, che si concluderà oggi al Palazzo Apostolico vaticano, #LeoneXIV esorta a preservare l’apertura umana “alla verità e alla bellezza Vai su Facebook

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2025/06/20/0426/00780.html… Messaggio del Santo Padre ai partecipanti alla Seconda Conferenza Annuale su Intelligenza Artificiale, Etica e Governance d’Impresa Vai su X

Leone XIV: «L’intelligenza artificiale non può servire fini egoistici»; Trieste ospita “AImpact 2025”: il convegno sull’intelligenza artificiale tra impresa, etica e innovazione; Etica e sostenibilità del lavoro nell'era dell'AI: qual è il ruolo dei Consulenti del Lavoro.

Intelligenza Artificiale, etica e impresa: un futuro da costruire insieme - Rivolto a imprenditori, professionisti, studenti, cittadini e operatori del mondo economico e culturale, l’incontro vuole stimolare una riflessione consapevole e partecipata, lontana da facili ... msn.com scrive

Verso un’AI etica e sostenibile: cosa serve davvero alle imprese - L’adozione dell’Intelligenza Artificiale cresce tra le imprese italiane, ma resta fragile senza una guida consapevole. Lo riporta agendadigitale.eu