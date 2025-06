Intelligenza artificiale avvocati e imprenditori a confronto | come cambia il modo di lavorare

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il mondo legale e imprenditoriale, aprendo nuove sfide e opportunità. Avvocati e imprenditori si confrontano su come questa rivoluzione digitale stia modificando i metodi di lavoro, le competenze richieste e le strategie da adottare. Un appuntamento imperdibile per capire insieme come prepararsi al futuro e sfruttare al massimo queste innovazioni; vi aspettiamo il 27 giugno alle 15 presso la sede di Confartigianato in via...

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le imprese operano, pianificano e competono, ridefinendo al contempo le competenze richieste ai professionisti del diritto. Il tema verrà approfondito all’evento che si terrà il 27 giugno alle 15 nella sede di Confartigianato in via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - modo - avvocati

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Nuovo webinar Venerdì 27 Giugno, ore 15:00 Intelligenza Artificiale per Avvocati, Commercialisti, CDL e Notai ? Scopri come l’AI sta trasformando le professioni legali e contabili. Partecipa al nostro webinar gratuito e acquisisci competenze pratiche per in Vai su Facebook

Intelligenza artificiale, avvocati e imprenditori a confronto: come cambia il modo di lavorare; L’avvocato dovrà comunicare al cliente se utilizza sistemi di IA; L’Intelligenza Artificiale sbaglia, l’avvocato paga.

Intelligenza artificiale, la Camera approva il ddl che ora torna al Senato. Cosa prevede - Il testo tornerà al Senato viste le modifiche apportate in commissione a Montecitorio. Secondo italiaoggi.it

Ddl intelligenza artificiale approvato alla Camera: ecco cosa cambia davvero - Il nuovo DDL sull'Intelligenza artificiale solleva dubbi e polemiche: tra regole, etica e innovazione, ecco cosa prevede la proposta e quali potrebbero essere le sue conseguenze. Segnala notizie.it