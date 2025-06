intanto ivanovic riparte da vildoza

La Virtus Bologna si rinnova con entusiasmo, e il primo acquisto di questa stagione è Luca Vildoza. Il talento argentino, cittadino italiano, rappresenta un tassello fondamentale nel progetto del club, pronto a portare energia e competenza in campo. Con la sua esperienza e determinazione, Vildoza si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Virtus. Sono felice di essere un nuovo giocatore di Virtus e di entrare a far parte di questa grande famiglia,...

Luca Vildoza è il primo colpo della nuova Virtus. A confermare la notizia dell’ingaggio è stato ieri mattina il presidente Massimo Zanetti nella conferenza stampa di presentazione della nuova Arena, anticipando di qualche ora il comunicato ufficiale della Virtus con le prime parole del cestista argentino, con cittadinanza italiana, che compirà trent’anni l’11 agosto. "Sono felice di essere un nuovo giocatore di Virtus e di entrare a far parte di questa famiglia – sono le prime dichiarazioni di Vildoza –. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di scendere in campo incitato dai tifosi. Ci vediamo presto e forza Virtus". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net