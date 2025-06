Installato un semaforo pedonale in via Barraco | permetterà ai pedoni di attraversare in sicurezza

Finalmente, un passo avanti per la sicurezza di residenti e pedoni: è stato installato un nuovo semaforo pedonale in via Barraco. Questa misura mira a ridurre i rischi di attraversamento e a riconquistare la tranquilità delle zone di Ognina e Picanello, particolarmente colpite dall’aumento del traffico dopo l’apertura della bretella. Nei mesi a venire, si spera che questa soluzione renda l’area più sicura e vivibile per tutti.

L'attraversamento pedonale di via Barraco era diventato un incubo per i residenti di Ognina e Picanello, in seguito all'apertura della bretella che, grazie al nuovo "attacco" dal viale Ulisse, ha convogliato verso il viale Alcide De Gasperi un importante flusso veicolare in questa zona. Nei mesi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

