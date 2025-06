Insta360 Flow 2 è ufficiale | il gimbal intelligente e tascabile per tutti

Scopri il nuovo Insta360 Flow 2, il gimbal intelligente e compatto pensato per catturare ogni momento con semplicità e qualità. Leggero, facile da usare e versatile, è il compagno ideale per creativi di ogni livello. Pronto a rivoluzionare il modo di scattare e filmare? Esploriamo insieme tutte le sue fantastiche funzionalità!

Ecco Insta360 Flow 2. Costa meno, ma mantiene tante caratteristiche del Pro - Scopri Insta360 Flow 2, la soluzione più accessibile che non rinuncia a qualità e funzionalità. Pur con alcune differenze, come l’assenza dello specchietto per i selfie e la modalità inclinazione libera, mantiene quasi tutte le caratteristiche del modello Pro.

Insta360 ha presentato ufficialmente Flow 2, un nuovo gimbal per smartphone che eredita le principali funzionalità dei modelli precedenti e introduce una serie di miglioramenti mirati all'usabilità

