Inseguimento fatale a Milano | condannato Fares Bouzidi amico della vittima Ramy Elgaml

Un inseguimento mozzafiato tra le vie di Milano si è concluso con una condanna severa per Fares Bouzidi, amico della vittima Ramy Elgaml. La sua fuga spericolata, tra sorpassi e contromano, ha portato a una condanna di 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione potrebbe influenzare le future indagini e le accuse nel caso principale, aprendo nuove riflessioni sulla giustizia milanese.

Quella fuga in slalom tra le vie di Milano, in contromano o sorpassando a destra, dopo non essersi fermato all’alt dei carabinieri, è stata ritenuta « resistenza a pubblico ufficiale » e ha portato ad una condanna ad una pena pesante, 2 anni e 8 mesi, già al netto dello sconto del rito abbreviato. Una sentenza che potrebbe influire sulle determinazioni dei pm nel filone principale sull'accusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inseguimento fatale a Milano: condannato Fares Bouzidi, amico della vittima Ramy Elgaml

