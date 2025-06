Inquinamento delle navi cargo un nuovo pellet di calce viva potrebbe risolvere il problema

Ogni secondo, circa 50mila navi cargo solcano i mari, contribuendo a un inquinamento superiore a quello dell'aviazione. Tuttavia, una soluzione innovativa emerge: un nuovo pellet di calce viva potrebbe rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino. A Londra, ricercatori e aziende stanno collaborando per applicare questa tecnologia e ridurre significativamente l'impatto ambientale delle rotte commerciali, aprendo nuove speranze per un oceano più pulito e sostenibile.

Sono circa 50mila le imbarcazioni che ogni secondo solcano i mari del mondo, inquinando il 3% a livello globale: più dell'aviazione. A Londra si studia come ridurre l'impatto sull'ambiente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inquinamento delle navi cargo, un nuovo pellet di calce viva potrebbe risolvere il problema

In questa notizia si parla di: inquinamento - navi - cargo - pellet

Spagna, il disastro silenzioso del pellet; Dalla plastica alle sostanze tossiche: l'impatto catastrofico dei container persi in mare; Perché le spiagge dello Sri Lanka sono ricoperte di granelli di plastica.

Inquinamento zero: il Consiglio concorda la sua posizione sulla riduzione delle dispersioni di pellet di plastica, anche nel trasporto marittimo - Consilium - Il testo garantisce inoltre parità di condizioni tra vettori dell'UE e dei paesi terzi e introduce obblighi per le navi marittime che trasportano pellet di plastica, ... Segnala consilium.europa.eu

Inquinamento marino da navi, per la Corte Ue pochi risultati - MSN - Cargo, traghetti, pescherecci e imbarcazioni da diporto oggi hanno regole più stringenti che in passato, ma queste norme non sono ... Secondo msn.com