Inquinamento da sostanze chimiche | in Piemonte nasce l' Osservatorio per la riduzione dei Pfas

In Piemonte si fa un passo deciso verso la tutela ambientale con la nascita dell'Osservatorio per la riduzione dei Pfas, primo in Italia. La Regione ha dimostrato grande impegno approvando l'emendamento alla legge Omnibus durante la seduta di ieri, mercoledì 25 giugno. Questo nuovo organismo nasce con l’obiettivo di monitorare e ridurre l'impatto delle sostanze chimiche nocive sul territorio, confermando l'impegno della regione per un futuro più sostenibile e sicuro per tutti.

In Piemonte nasce l'Osservatorio per la riduzione dei Pfas. Lo ha istituito la Regione, prima in Italia, con l'approvazione dell'emendamento alla legge Omnibus, avvenuto ieri, mercoledì 25 giugno, in Consiglio regionale. "Per garantire i principi di protezione dell'ambiente, di protezione e di.

