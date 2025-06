Inquinamento da Pfas nel vicentino pioggia di condanne per i manager Sentenza storica

Una svolta storica nel Vicentino: undici manager di Icig, Miteni e Mitsubishi condannati per l’inquinamento da PFAS, con pene che vanno da due anni e otto mesi fino a 17 anni. La sentenza segna un precedente importante e accende la speranza di una vera bonifica del territorio. È il momento di agire concretamente per risanare un ambiente compromesso e tutelare la salute delle comunità.

Per undici dirigenti di Icig, Miteni e Mitsubishi pene dai due anni e 8 mesi a 17 anni, anche più severe di quelle invocate dai pm. Legambiente: "Adesso si proceda alla bonifica".

