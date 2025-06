Inps nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025 | come funziona

Dal 1° luglio 2025, l'Inps rivoluziona il modo di assistere i cittadini con il nuovo servizio di videochiamata. Questa innovativa modalità permette di ottenere supporto e servizi previdenziali direttamente da casa, semplificando le procedure e riducendo tempi e spostamenti. La sperimentazione, ancora limitata a alcune sedi, promette di diventare presto un punto di riferimento per tutti gli utenti. Scopriamo insieme come funziona e cosa aspettarci da questa novità.

Arriva il nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025 con gli sportelli dell’Inps. Si tratta di una innovativa modalità di entrare in contatto con il personale dell’istituto, consentendo al richiedente di accedere ai servizi previdenziali e assistenziali senza doversi recare di persona presso gli uffici. Per il momento, la sperimentazione della nuova modalità di assistenza virtuale riguarderà solo alcune sedi dell’Inps, limitatamente a specifici giorni della settimana e per determinati servizi di assistenza. Tuttavia, l’implementazione del servizio di videochiamata al personale specializzato dell’Inps rappresenta un nuovo traguardo nella semplificazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inps, nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025: come funziona

In questa notizia si parla di: inps - servizio - videochiamata - luglio

Pa, De Felice (Inps): “Noi al servizio degli utenti per un pubblica amministrazione proattiva” - Il Pa de Felice INPS si impegna a offrire un servizio pubblico proattivo, partecipando attivamente al Forum PA.

Translate postIn videochiamata con l'#INPS: il nuovo servizio sperimentale partirà a luglio in alcune regioni https://helpconsumatori.it/agenzia/in-videochiamata-con-linps-il-nuovo-servizio-sperimentale-partira-a-luglio-in-alcune-regioni/… via @helpconsumato Vai su X

Il decreto approvato in Consiglio dei ministri il 20 luglio supera il limite di 5 anni fissato dalla riforma dello sport Vai su Facebook

Inps, dal 1° luglio attiva la videochiamata per ricevere assistenza; Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata per i cittadini; Inps, nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025: come funziona.

Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata: come funzionano gli sportelli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata: come funzionano gli sportelli ... Si legge su tg24.sky.it

Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata: come funzionano gli sportelli digitali - Ecco come funziona Dal 1° luglio sarà possibile ricevere assistenza dall’INPS anche in videochiamata, senza necessità di dovers ... Lo riporta informazione.it