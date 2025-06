Innovazione dai robot alla genomica | l’Iit porta all’Expo le tecnologie per la salute

Nel cuore di Expo 2025 Osaka, l’Innovazione si svela tra robot umanoidi, protesi robotiche, genomica e nanomedicina. L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha presentato il workshop ‘Health technologies: How science is transforming healthcare’, un’occasione unica in cui scienziati hanno mostrato come le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il futuro della salute. Un viaggio affascinante tra scienza e innovazione che promette di cambiare il nostro modo di curarci e vivere.

Robotica umanoide, protesi robotiche, genomica e tecnologie a Rna, nanomedicina e microscopia avanzata sono stati i temi del workshop ‘Health technologies: How science is transforming healthcare’ organizzato dall’Istituto italiano di tecnologia (Iit) nel Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, in occasione della settimana dedicata alla salute e moderato dal giornalista scientifico Akihiko Mori. L’evento ha riunito scienziati dell’Iit ed esperti di istituti di ricerca e aziende italiane e giapponesi con cui l’Istituto collabora nell’ambito delle tecnologie per la medicina del futuro, tra cui la Nikon Instruments, il Riken, la Kanazawa University e Bracco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

