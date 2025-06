Innovazione caccia ai giovani talenti | Graded e Janus alla Future Fair 2025

Alla Future Fair 2025, l'innovazione incontra i giovani talenti, aprendo nuove strade nel settore energetico. Graded, azienda leader napoletana guidata da Vito Grassi, e la sua startup Janus si sono distinte presentando soluzioni all’avanguardia che plasmeranno il futuro dell’energia. Un’occasione unica per scoprire come idee brillanti possano trasformare il nostro domani, dando il via a una nuova era di innovazione e sostenibilità .

Idee innovative, progetti e visioni per il futuro: Graded,  societĂ napoletana del settore energetico guidata da  Vito Grassi,  ha partecipato con Janus,  la nuova startup del Gruppo dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, alla  Future Fair 2025. Organizzata presso la Apple Developer Academy  dell’ UniversitĂ Federico II di Napoli,  la Future Fair è un evento internazionale di career day e app presentation che ha offerto a circa 360 studenti, provenienti da 25 Paesi del mondo, l’opportunitĂ di sostenere colloqui di lavoro. Oltre 90 le aziende, gli investitori e gli acceleratori d’impresa presenti e che sono alla ricerca di nuovi talenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

