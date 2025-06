Iniziati i lavori di sfalcio a Chieti | l’elenco delle strade

Sono iniziati i lavori di sfalcio a Chieti, un intervento fondamentale per mantenere le strade pulite e sicure. Da martedì, i lavori coinvolgono diverse vie della città , tra cui via Bascelli, via Picena, via dei Peligni, e molte altre. Questo impegno si tradurrà in un miglioramento complessivo dell’ambiente urbano, garantendo spazi più curati e vivibili. Restate aggiornati per conoscere le prossime strade coinvolte e contribuire a rendere Chieti ancora più bella!

Sono iniziati i lavori di sfalcio in diverse vie dlla città a Chieti. Al lavoro da martedì in via Bascelli e successivamente in via Picena, via dei Peligni, via dei Sabini, via degli Ernici e in via Anelli Fieramosca e a seguire in via dei Frentani, via degli Equi, via Pasquale D'Angelo e via dei.

