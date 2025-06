Ingv valanga piroclastica con collasso nel cratere Sud-Est dell' Etna

Un'imponente valanga piroclastica ha recentemente colpito il cratere sud-est dell’Etna, provocando un collasso gravitazionale del suo fianco. L’evento, risultato dall’accumulo rapido di materiale instabile e temperature elevate residue, ha generato un flusso di circa un milione di metri cubi di detriti, lasciando una vistosa cicatrice visibile sul vulcano. Un episodio che sottolinea la potente dinamicità di questo maestoso e imprevedibile gigante della natura.

«L'accumulo rapido di materiale instabile, combinato con alte temperature residue e alterazione dei depositi superficiali», ha condotto «a un collasso gravitazionale del fianco del cono » del cratere di Sud-Est dell'Etna: «Il flusso piroclastico che ne è derivato ha coinvolto un volume di circa un milione di metri cubi di materiale» e ha lasciato «una profonda cicatrice sul vulcano visibile.

