Ingrid Alexandra di Norvegia alla cena di gala con i Macron | perché quel continuo inchino agli ospiti?

Ingrid Alexandra di Norvegia sta catturando l’attenzione con il suo modo di comportarsi in pubblico, come durante la cena di gala con Macron, dove il suo continuo inchino agli ospiti ha suscitato curiosità. Tra qualche settimana, la giovane principessa partirà per l’Australia, pronta a intraprendere un percorso accademico che la porterà a specializzarsi in Relazioni Internazionali all’Università di Sydney. Prima di partire, però, ha deciso di lasciare un’impronta memorabile nella memoria di tutti.

Tra qualche settimana Ingrid Alexandra di Norvegia partirà per l'Australia, dove resterà tre anni. Completata la sua formazione militare, infatti, la figlia del principe Haakon e della principessa Mette-Marit ha deciso di completare gli studi all'Università di Sydney, dove si specializzerà in Relazioni Internazionali. Prima di fare le valigie, però, la futura regina ha pensato bene di lasciare il segno nella memoria dei media e dei sudditi. Come? Partecipando al banchetto di Stato a Oslo in onore del presidente francese Emmanuel Macron. Ingrid Alexandra di Norvegia a cena con i Macron. La sera del 23 giugno, a Oslo, i reali norvegesi hanno organizzato una cena di gala in onore di Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte, impegnati in una visita di Stato di due giorni nel Paese scandinavo.

