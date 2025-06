Ingannato drogato e picchiato | la verità su come è stato ucciso Alessandro Coatti

Un tragico caso che scuote l’Italia: Alessandro Coatti, ingannato, drogato e brutalmente ucciso in Colombia, rivela una realtà oscura e intricata. Mentre le indagini avanzano e quattro persone sono state arrestate, il mistero sulle ultime ore di vita del giovane si infittisce. La verità sta emergendo lentamente, promettendo di svelare gli aspetti più sconvolgenti di questa tragedia. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Ingannato, drogato e ucciso. Si stanno sempre più definendo le ultime ore di vita di Alessandro Coatti, ucciso in Colombia lo scorso 6 aprile (e di cui il 23 giugno la salma è tornata in Italia). Dopo l’arresto di quattro persone – ma le autorità hanno annunciato che nelle prossime settimane il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

