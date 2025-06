Infortunio Milik | il polacco è pronto a tornare in campo? Annuncio di Tudor svelate le condizioni dell’attaccante

Arkadiusz Milik sta per tornare in campo: l’attaccante polacco è pronto a riabbracciare i compagni dopo l’infortunio. Durante la conferenza pre-Manchester City, l’allenatore Tudor ha svelato le condizioni di Milik, alimentando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Ma quali sono le novità? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vedere Milik nuovamente protagonista in campo.

nella conferenza pre Manchester City. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Di seguito le sue dichiarazioni sulle condizioni di Arkadiusz Milik: ecco come sta il polacco. INFORTUNIO MILIK – « Milik si allena con noi, però è presto per farlo giocare » LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR PER JUVE MANCHESTER CITY .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Milik: il polacco è pronto a tornare in campo? Annuncio di Tudor, svelate le condizioni dell’attaccante

Infortunio Milik: esordio stagionale vicino per il polacco? Dal West Virginia arrivano novità interessanti per Tudor! Cosa filtra sul numero 14 - L'infortunio di Milik preoccupava i tifosi, ma ecco una svolta positiva: dal West Virginia arrivano novità incoraggianti sull'esordio stagionale del polacco.

