Influencer marketing e turismo | la nuova era degli ambassador autentici

L’influencer marketing nel turismo sta rivoluzionando il modo in cui i viaggi vengono condivisi e vissuti. Nel 2025, gli ambassador autentici sono al centro di strategie innovative, capaci di creare connessioni profonde con il pubblico. Secondo il report “Nuove rotte per l’Influencer Marketing”, le aziende del settore stanno puntando su relazioni durature con creator affidabili, trasformando ogni collaborazione in un viaggio emozionante e coinvolgente che ridefinisce il turismo stesso.

Il turismo e gli influencer nel 2025 si confermano un connubio vincente. Secondo il report "Nuove rotte per l'Influencer Marketing", realizzato da Inflead in collaborazione con Theoria, sempre più brand del settore viaggi scelgono strategie basate su relazioni autentiche e durature con i creator, superando le collaborazioni spot per puntare su progetti continuativi e ad alto impatto.

